Víctor Leija lanza campaña de limpieza en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el firme compromiso por fortalecer la reintegración social y promover entornos dignos para las familias, el Gobierno Municipal, en coordinación con el Centro de Rehabilitación 872, dio inicio a una campaña de limpieza comunitaria que busca generar un impacto positivo tanto en la sociedad como en las personas en proceso de recuperación.

Como parte de su formación y proceso de reintegración, los integrantes del Centro de Rehabilitación 872 participan activamente en labores de limpieza como servicio a la comunidad, contribuyendo de manera directa al mejoramiento de espacios públicos y al fortalecimiento del tejido social.

El Alcalde, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, destacó la importancia de este tipo de acciones al señalar que la reintegración social es un pilar fundamental para construir comunidades más fuertes, solidarias y seguras, además brindar oportunidades para que las personas aporten de manera positiva a su entorno no solo transforma espacios, sino también vidas.

"Estas acciones reflejan que cuando hay voluntad y acompañamiento institucional, es posible generar cambios reales. La reintegración social no solo implica un proceso personal, sino también el respaldo de una comunidad que cree en las segundas oportunidades", expresó el edil.

Esta iniciativa conjunta impulsada por el Gobierno Municipal permite fortalecer programas que fomenten la participación ciudadana, la corresponsabilidad y el mejoramiento continuo de los espacios públicos.

La campaña no solo representa una acción en favor de la limpieza, sino también una estrategia integral para crear conciencia sobre la importancia de mantener entornos ordenados y saludables. Además, se busca involucrar activamente a la ciudadanía, invitando a vecinas y vecinos a contribuir desde sus hogares mediante la limpieza de sus frentes y el retiro responsable de animales de traspatio, mejorando así la imagen urbana y las condiciones de vida en la comunidad.

De esta manera, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas refrenda su compromiso con el bienestar social, impulsando iniciativas que promueven la inclusión, la participación y el trabajo en equipo, demostrando que la suma de esfuerzos entre sociedad e instituciones es clave para construir un entorno más limpio, ordenado y digno para todas y todos.