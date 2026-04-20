Fallece el doctor Melchor Flores en Monclova: un legado en la salud

En medio de muestras de cariño, familiares, amigos y compañeros despidieron al doctor Melchor Flores, quien falleció el pasado fin de semana de forma repentina, dejando una huella imborrable en el ámbito de la salud.

Durante el último adiós, su hermano, Eduardo Flores Gutiérrez, recordó la vocación que caracterizó al médico a lo largo de más de dos décadas de servicio, en donde hizo lo que más le gustaba que era ayudar a los demás. "Era una persona muy humana, muy sensible con los pacientes, tenía un don para atender y curar que no cualquiera lo tiene".

Señaló que desde pequeño se preocupó por ayudar a los demás, de pequeños le interesó ser policía federal, después de incluyó como parte de bomberos voluntarios, y de ahí se desprendió su interés por ser médico. Externó que era una persona muy sensible, que siempre vio por los demás, un buen hijo, padre y hermano, que siempre puso a su familia en primer lugar y buscaba la manera de ayudar a la gente.

El legado del doctor Melchor Flores

El doctor Melchor Flores tenía más de 25 años de servicio, originario de Monclova, por lo que al concluir sus estudios regresó a la ciudad para atender a la gente que requiriera la atención. Destacó su participación en la primera línea de atención en la contingencia del COVID-19, etapa en la que reafirmó su compromiso con la salud de la población.

Agradecimientos de la familia

La familia agradeció las muestras de solidaridad recibidas tras su partida, especialmente de parte de colegas y pacientes que reconocieron su labor. El doctor deja en vida a su esposa, Gabriela Rodríguez Rangel, y a sus hijos Melchor y Roberto, que hoy lo recuerdan como un pilar en su vida, mientras la comunidad médica honra su legado de servicio y humanidad.