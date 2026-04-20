Sari Pérez Cantú encabeza la Feria de la Salud Mental en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Para cumplir su compromiso de atender la salud integral de la población, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la Feria de la Salud Mental en el CETIS 46, una iniciativa enfocada en acercar servicios de orientación, prevención y atención a las y los estudiantes del plantel.

Durante la jornada, la Dirección de Salud Municipal instaló módulos informativos y de atención sobre temas como prevención del suicidio, adicciones, ansiedad y depresión, con el objetivo de brindar herramientas útiles y generar espacios de confianza para que las y los jóvenes puedan informarse y expresar sus inquietudes.

El director de Salud Municipal, Dr. Miguel Ángel Sánchez Leija, explicó que estas acciones están dirigidas a fortalecer la atención preventiva en adolescentes, facilitando el acceso a apoyo profesional dentro de su entorno escolar.

Como parte de la estrategia, se aplicó un tamizaje a través de cuestionarios especializados que permitirán identificar factores de riesgo y dar seguimiento puntual en coordinación con las autoridades educativas, contribuyendo a una atención más precisa.

En el evento participaron la directora del CETIS 46, Mtra. Rocío Isabel Mata Quiñones; representantes de la Jurisdicción Sanitaria No. 4; la directora del DIF Municipal, Karen Cadena; y el director de Atención Ciudadana, Prof. Ángel Aranda.

En el evento se informó que estas jornadas se replicarán en otros grupos del plantel para ampliar su alcance entre la comunidad estudiantil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Frontera refrenda su compromiso de impulsar la prevención y acercar servicios que contribuyan al desarrollo integral de las y los jóvenes, generando entornos más seguros, informados y con mejores oportunidades para su crecimiento.