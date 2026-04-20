San Buenaventura avanza en la creación de una Dirección de Protección Animal

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Ante la problemática de sobrecarga de perros, la Comisión Estatal de Protección Animal en la Región Centro trabaja en coordinación con autoridades municipales para la posible creación de una Dirección de Protección Animal en San Buenaventura.

La coordinadora regional, Tuilzie Ibarra Vázquez, sostuvo una reunión con el alcalde Javier Flores, en la que también participaron representantes de la fundación Milma y Propaec, con el objetivo de brindar asesoría y recomendaciones para la implementación de este nuevo departamento.

Ibarra Vázquez destacó que existe disposición por parte del municipio para avanzar en este proyecto, lo cual representa un paso importante para atender de raíz la problemática animal en la localidad.

"Que San Buenaventura sea el próximo en contar con esta dirección, como ya se logró en Frontera con la alcaldesa Sari Pérez Cantú. Es importante dar a conocer el reglamento, aplicar sanciones y multas, pero también trabajar en campañas de esterilización para atacar el problema desde su origen", expresó.

Señaló que, además de San Buenaventura, ciudadanos de municipios como Nadadores y Sacramento han manifestado interés en implementar campañas de esterilización, lo que podría derivar en estrategias regionales para el control de la población animal.

La funcionaria subrayó que la creación de este tipo de dependencias no solo permite atender denuncias, sino también fomentar una cultura de respeto y responsabilidad hacia las mascotas, mediante programas permanentes de concientización y cuidado animal.