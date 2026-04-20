Incendio en Villa de Cloete deja a familia sin hogar

Villa de Cloete, Coahuila. – Un voraz incendio, cuyas causas hasta el momento no han sido determinadas, dejó a una familia prácticamente sin hogar tras consumir gran parte de su vivienda en el barrio Cocedores, durante la tarde de este lunes 20 de abril del presente año.

De acuerdo con la información disponible, el fuego provocó cuantiosas pérdidas materiales, afectando principalmente el área de la cocina y una de las habitaciones, lo que dejó a los habitantes sin la mayoría de sus pertenencias.

La magnitud del siniestro ha generado preocupación entre vecinos del sector, quienes de inmediato comenzaron a organizarse para brindar apoyo a la familia afectada ante la difícil situación que atraviesan.

Se ha hecho un llamado a la solidaridad de la ciudadanía, destacando que cualquier tipo de ayuda será bien recibida, ya sea en especie como ropa, alimentos, utensilios de cocina o artículos básicos para el hogar. Las personas interesadas en apoyar pueden acudir directamente al sector o coordinarse con vecinos del lugar, quienes se encuentran recibiendo y canalizando los donativos para contribuir a la recuperación de los damnificados.