Coahuila

Atención veterinaria gratuita para mascotas en San Buenaventura

Los ciudadanos deben llevar a sus mascotas con correa o transportadora para garantizar la seguridad.

Por Staff / La Voz - 27 enero, 2026 - 07:16 p.m.
      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – La Presidencia Municipal de San Buenaventura, a través del Departamento de Salud, invita a la ciudadanía a participar en la Campaña de Prevención Animal, que se realizará este jueves 29 de enero en la Plaza Principal, a partir de las 10:00 de la mañana.

       

      La directora de Salud, Mtra. Rosa María Hipólito, informó que esta jornada tiene como objetivo fomentar la cultura de protección y cuidado hacia los animales, reconociendo que forman parte importante de las familias sambonenses y contribuyen al bienestar de la comunidad.

       

      Durante la campaña se contará con atención veterinaria, además de vacunación y desparasitación totalmente gratuitas para perros y gatos.

       

      Se invita a los ciudadanos a llevar tanto a sus mascotas de compañía como a perros en situación de calle, siempre que sea posible, utilizando correa o transportadora, con el fin de garantizar la seguridad de todos los asistentes.

