Atención veterinaria gratuita para mascotas en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – La Presidencia Municipal de San Buenaventura, a través del Departamento de Salud, invita a la ciudadanía a participar en la Campaña de Prevención Animal, que se realizará este jueves 29 de enero en la Plaza Principal, a partir de las 10:00 de la mañana.

La directora de Salud, Mtra. Rosa María Hipólito, informó que esta jornada tiene como objetivo fomentar la cultura de protección y cuidado hacia los animales, reconociendo que forman parte importante de las familias sambonenses y contribuyen al bienestar de la comunidad.

Durante la campaña se contará con atención veterinaria, además de vacunación y desparasitación totalmente gratuitas para perros y gatos.

Se invita a los ciudadanos a llevar tanto a sus mascotas de compañía como a perros en situación de calle, siempre que sea posible, utilizando correa o transportadora, con el fin de garantizar la seguridad de todos los asistentes.