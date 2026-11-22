FRONTERA, Coahuila.- El Ayuntamiento de Frontera prepara una campaña para regularizar las motocicletas que circulan en el municipio, ante el incremento de conductores que no cuentan con documentación, no utilizan casco de seguridad o no respetan las medidas de tránsito.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que la estrategia contempla una primera etapa de concientización y regularización, en la que se dará un plazo a los propietarios para poner en orden sus unidades. Una vez concluido ese periodo, comenzarán a aplicarse multas y las medidas correspondientes.

Explicó que una de sus principales preocupaciones es que gran parte de quienes conducen motocicletas son menores de edad, además de que algunos circulan sin placas, documentos o casco de protección.

También señaló que se han detectado casos en los que viajan dos o hasta tres personas en una misma motocicleta, lo que incrementa los riesgos de accidentes.

Pérez Cantú agregó que existen sectores donde esta problemática es más recurrente, además de reportes de motociclistas que circulan durante la madrugada por las colonias y generan molestias entre los habitantes debido al ruido de sus unidades.

Indicó que el Ayuntamiento trabaja en la planeación de la campaña y en la difusión de sus alcances, por lo que hizo un llamado a los padres de familia para que asuman su responsabilidad y verifiquen que sus hijos cuenten con los documentos y las medidas de seguridad necesarias antes de conducir.

La alcaldesa señaló que esta estrategia forma parte de las acciones municipales en materia de seguridad y prevención, a las que se sumará el fortalecimiento del equipamiento policial con las dos unidades que entregó el gobernador Manolo Jiménez Salinas al municipio.