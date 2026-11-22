SALTILLO, Coah. - La enseñanza del inglés y la atención al desarrollo socioemocional de los estudiantes forman parte de las prioridades educativas de Coahuila, mediante programas que buscan fortalecer las habilidades académicas, personales y sociales desde educación básica hasta nivel superior.

Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación del estado, informó que se han logrado avances en la capacitación de docentes y en la ampliación de la cobertura de la enseñanza del inglés, como parte de la estrategia de educación global.

Explicó que se estableció un programa de estudios unificado para esta asignatura, alineado al Marco Común Europeo de Referencia, con la finalidad de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de ofrecer mayores herramientas tanto a maestros como a estudiantes.

En cuanto a la salud emocional, el funcionario señaló que la administración estatal mantiene acciones dirigidas a atender las necesidades de salud mental y desarrollo social de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con Inspira y el DIF estatal.

Entre estas iniciativas mencionó la estrategia *Hacer Más Desarrollo Socioemocional*, que se lleva a cabo junto con Inspira y contempla sesiones semanales para desarrollar habilidades como autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración.

Este programa está dirigido a estudiantes desde preescolar hasta secundaria, con el propósito de fortalecer sus capacidades personales y mejorar la convivencia dentro y fuera de las aulas.

Asimismo, destacó el programa Impulsores de Paz, en el que participan el DIF, la Fiscalía y el Poder Judicial, cuyo objetivo es promover la mediación escolar y proporcionar herramientas para solucionar conflictos de manera pacífica en los centros educativos.

Garza Fishburn indicó que, mediante estas estrategias, se busca consolidar espacios escolares con mejores condiciones de convivencia, prevenir situaciones de conflicto y contribuir a la formación integral de los estudiantes.