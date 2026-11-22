Saltillo, Coah. - Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y acercar los servicios de seguridad a las colonias, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, puso en marcha el programa de Brigadas de Seguridad Ciudadana, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El alcalde Javier Díaz destacó que este programa forma parte de las acciones que se desarrollan para mantener una mayor cercanía con las familias saltillenses, escuchar sus necesidades y atender de manera directa los reportes en materia de seguridad.

"En Saltillo seguimos trabajando para fortalecer la seguridad de nuestras familias. Con estas brigadas acercamos los servicios de la Comisaría a las colonias, reforzamos la prevención y facilitamos que las y los ciudadanos puedan recibir atención y orientación de manera directa", expresó Javier Díaz.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que, por indicación del alcalde, se continuará con el fortalecimiento de los programas de prevención y atención de delitos, mediante la participación de las distintas áreas especializadas de la corporación.

"Una de las principales acciones que desarrollaremos es el trabajo preventivo de la violencia contra la mujer, así como la prevención y atención de casos de omisión de cuidados de

La primera Brigada de Seguridad Ciudadana se llevó a cabo en una plaza pública de la colonia Misión Cerritos, donde se instalaron módulos informativos para dar a conocer los servicios disponibles y atender los reportes de las y los vecinos.

En esta jornada participaron el Agrupamiento Violeta, la Unidad de Justicia Cívica, la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, la Unidad de Integración Familiar, el Agrupamiento Infancia Segura y la Unidad de Atención a Víctimas de la Comisaría, además de personal de la Fiscalía General del Estado.

"Este es un programa impulsado por la Comisaría, pero, como parte del trabajo coordinado, también participan áreas de la Fiscalía General del Estado. De esta forma, podemos atender los distintos reportes y canalizarlos con el área competente", mencionó el comisionado.

Garza Félix explicó que las brigadas recorrerán distintos sectores de Saltillo para facilitar el acceso a los servicios de seguridad, orientación y atención, sin necesidad de que las personas tengan que trasladarse a las instalaciones de las dependencias.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las próximas jornadas a través de las redes sociales oficiales de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, donde se darán a conocer las colonias que serán visitadas.