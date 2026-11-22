SALTILLO, COAH.- De cara a las elecciones de 2027, el senador Gabriel Elizondo aseguró que el PRI en Coahuila mantiene la unidad y fortalece su trabajo territorial con la intención de refrendar su posición en las urnas.

El legislador manifestó su confianza en la estructura priista y recordó que, durante los comicios de junio pasado, el partido consiguió las 16 diputaciones locales. Consideró que el próximo proceso electoral estará marcado por nuevas propuestas y una mayor participación reflexiva de la ciudadanía sobre el escenario político.

Sobre las listas de aspirantes y los posibles reacomodos políticos, señaló que desconoce su contenido y afirmó que estos temas no distraen al priismo, pues actualmente su prioridad es mantener el contacto directo con la población y fortalecer su presencia en territorio.

El senador también exhortó a los partidos políticos a evaluar cuidadosamente los antecedentes y perfiles de quienes busquen una candidatura, a fin de evitar postulaciones de personas que enfrenten señalamientos, situación que, advirtió, podría tener consecuencias para Coahuila y sus habitantes.

Asimismo, cuestionó a los actores políticos que, según expresó, pierden cercanía con la ciudadanía una vez que concluyen las elecciones y vuelven a buscarla cuando se aproxima una nueva contienda.

En otro tema, Gabriel Elizondo reconoció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por la ampliación de la carretera hacia Derramadero, al considerar que esta infraestructura tendrá un impacto importante en la movilidad de los más de 30 mil trabajadores que diariamente se trasladan a ese sector industrial.

Indicó que la obra se desarrolla con recursos estatales, luego de que, de acuerdo con su versión, el gobierno federal frenara el proyecto hace poco más de seis años.