FRONTERA, Coahuila.- Un total de 60 personas fueron contratadas mediante un programa de empleo temporal para realizar trabajos de limpieza y acondicionamiento del libramiento Carlos Salinas de Gortari, informó Orlando Plaza, regidor de Obras Públicas en Frontera.

Explicó que las cuadrillas trabajarán durante aproximadamente cinco meses, de lunes a viernes, con el propósito de mejorar las condiciones de esta vialidad que conecta a los municipios de Monclova, Castaños y Frontera.

Señaló que el programa surgió a partir de una solicitud de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, debido a la importancia del libramiento como vía de acceso y salida del municipio, además del tránsito constante de automovilistas, ciclistas y peatones.

Plaza agregó que empresas y planteles educativos también habían solicitado mejorar la limpieza de este sector, por lo que actualmente el personal ya realiza labores en el lugar y puede identificarse por los chalecos verdes que utiliza.

Indicó que estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Frontera, enfocado en mejorar la imagen urbana y las condiciones de los espacios públicos.

PIES DE FOTO

62A Personal del programa de empleo temporal realiza trabajos de limpieza en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en Frontera.

62B "Un total de 60 trabajadores participan en las cuadrillas que acondicionan esta importante vialidad de la Región Centro", dijo el regidor Orlando Plaza.

62C Las labores de limpieza se desarrollarán durante cinco meses, de lunes a viernes, para mejorar las condiciones del libramiento.