Alcaldesa Sari Pérez Cantú promueve esterilización de mascotas en Frontera

Frontera, Coah.- Como parte de su compromiso con el cuidado animal y la salud de la comunidad, la alcaldesa Sari Pérez Cantú impulsa una campaña gratuita de esterilización dirigida a perros y gatos, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable y reducir la sobrepoblación en el municipio.

La directora de Protección Animal, Tuilzie Ibarra Vázquez, informó que la jornada se llevará a cabo los días 6 y 7 de abril, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones del CEFARE.

La campaña está dirigida principalmente a animales en situación de calle, rescatados, adoptados o comunitarios, dando prioridad a hembras. Se contempla la atención de 50 mascotas, con 25 procedimientos por día, mediante registro previo al número 866 189 54 72.

Las intervenciones estarán a cargo de médicos veterinarios que participan de manera altruista: Alonso Plascencia, Lupita Escobedo y César del Bosque, quienes, junto con sus equipos, garantizarán procedimientos seguros y atención profesional.

Además de la esterilización, las mascotas recibirán atención complementaria contra pulgas y garrapatas, así como recomendaciones para su cuidado postoperatorio, asegurando su recuperación adecuada.

La alcaldesa destacó que este tipo de campañas permiten atender de raíz la problemática de la sobrepoblación animal, al tiempo que protegen la salud pública y promueven una cultura de responsabilidad entre la ciudadanía.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Frontera fortalece las políticas de protección animal y la atención preventiva, avanzando con orden y rumbo.