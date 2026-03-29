Inicia Jesús Javier Flores Rodríguez operativo de seguridad en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– Con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias y visitantes durante el periodo vacacional, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez encabezó el arranque oficial del Operativo de Semana Santa 2026, en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Durante el evento se destacó que este operativo tiene como finalidad salvaguardar la integridad de la ciudadanía, mediante acciones preventivas, vigilancia permanente y una respuesta oportuna ante cualquier emergencia, buscando mantener un ambiente de tranquilidad en todo el municipio.

El edil subrayó que este esfuerzo se realiza en unidad con todas las corporaciones de seguridad, en respaldo a la estrategia estatal impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con la meta de lograr un saldo blanco en todo el estado de Coahuila durante esta temporada vacacional.

En el acto estuvieron presentes autoridades municipales como el secretario del Ayuntamiento, José Luis Terrazas Ramírez; el director de Seguridad Pública, Christian Rolando Venegas Burciaga; el regidor de Seguridad Pública, director de protección civil Héctor Ramón Gutiérrez Rodríguez y Regidor de protección civil Armando Contreras Garza, Hugo Leonel Valero Ibarra, así como integrantes del Honorable Cabildo. De igual manera, participaron corporaciones de seguridad como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional División Caminos, Policía Estatal de Coahuila Región Centro, Grupo de Acción y Reacción, además de corporaciones municipales de la región.

Como parte de las acciones preventivas, se realizó la entrega de trípticos informativos dirigidos a vacacionistas y ciudadanía en general, en los que se recomienda avisar a un familiar o vecino de confianza en caso de salir de viaje, así como evitar publicar en redes sociales que el hogar se encuentra solo, con el fin de prevenir incidentes.

Finalmente, se informó que estarán disponibles los números de emergencia para atención inmediata: 911, Protección Civil de San Buenaventura al 869-694-2930 y Policía Municipal al 869-101-0137, para brindar seguridad y tranquilidad durante la Semana Santa.