Frontera inicia planeación de la Feria Municipal 2026

FRONTERA, COAHUILA.- Con la instalación formal del comité organizador, el Ayuntamiento de Frontera dio inicio a la planeación operativa de la Feria Municipal 2026, en la que se priorizará el orden, la seguridad y la transparencia en cada una de sus actividades.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, informó que la creación de este órgano responde a la necesidad de garantizar un evento de calidad para las familias, donde todas las acciones se desarrollen bajo el reglamento municipal vigente.

Detalló que este equipo será responsable de supervisar cada aspecto de la organización, desde la logística hasta la cartelera de eventos, con especial énfasis en rubros como la seguridad y el comercio, a fin de propiciar una derrama económica que beneficie directamente a la región.

De acuerdo con los lineamientos de la Ley de Municipios del Estado de Coahuila, la integración de estos comités permite una adecuada fiscalización de los recursos, así como una planeación estratégica que prevenga contratiempos durante los días de festejo.

López Gaytán subrayó que el compromiso de las autoridades es mantener vigilancia permanente en la organización de esta celebración, con el objetivo de que la feria destaque por su orden y se consolide como un espacio seguro tanto para habitantes como para visitantes.

Se prevé que en las próximas semanas el comité dé a conocer el calendario oficial de actividades, con lo que se fortalecerá la proyección de una de las festividades más importantes del municipio.