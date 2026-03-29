Protección Civil refuerza atención a turistas en Semana Santa

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El director de Protección Civil de Cuatro Ciénegas, Héctor Cobas, informó que se contratará de manera intermitente a seis personas para reforzar la atención y los servicios a turistas durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Detalló que actualmente se cuenta con 12 elementos operativos, y además se prevé la incorporación de seis personas más, quienes serán ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, donde se concentra la mayor parte de los eventos y la afluencia de visitantes.

El funcionario explicó que este refuerzo tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta, brindar orientación y atender cualquier eventualidad en puntos estratégicos del municipio.

Cobas señaló que, si bien se mantiene un buen nivel de seguridad, recientemente se han registrado accidentes vehiculares, por lo que hizo un llamado a los automovilistas a extremar precauciones.

"Invitamos a no conducir a exceso de velocidad ni en estado de cansancio, que es como han ocurrido los incidentes últimamente", indicó.

Asimismo, advirtió que los vientos característicos de la región pueden ser lo suficientemente fuertes como para desequilibrar un vehículo, por lo que recomendó manejar con responsabilidad, especialmente en carretera.

Finalmente, reiteró que con estas acciones se busca garantizar una estancia segura para los turistas y mantener saldo blanco durante uno de los periodos más importantes para el sector turístico en el municipio.