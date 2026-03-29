Cuatro Ciénegas recibe visitantes: reabren Dunas de Yeso y Minas de Mármol

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Con maletas listas y la intención de aprovechar al máximo su estancia en el norte del país, turistas de distintas ciudades comenzaron a llegar este sábado a Cuatro Ciénegas, motivados por la reciente reapertura de sus principales atractivos naturales, luego de días de incertidumbre por su cierre.

Desde la Ciudad de México arribó la pareja conformada por Valentín Martínez y Leticia Guzmán, quienes, en medio de su mudanza temporal a Monterrey, decidieron hacer una parada obligada en Cuatro Ciénegas para explorar sus alrededores.

Motivados por el singular paisaje del norte, destacaron su interés por visitar las Minas de Mármol, además de recorrer sitios como La Poza Azul y las Dunas de Yeso, recientemente reabiertos. "Nos llama mucho la atención el paisaje y el clima, es algo único. No nos podemos ir sin antes disfrutarlo", expresaron.

La pareja permanecerá dos días en el municipio, como parte de un recorrido más amplio que realizarán durante varias semanas en Monterrey, desde donde decidieron trasladarse algunas horas para conocer este destino turístico.

Además de los parajes naturales, señalaron que buscan adentrarse en la dinámica del pueblo, su gastronomía y espacios culturales como el Museo Venustiano Carranza.

Por otro lado, también arribó una familia proveniente de Ciudad Lerdo, Durango, integrada por Jorge Campos, Guadalupe Moreno y su hija Nitzia Campos, quienes conocían Cuatro Ciénegas únicamente a través de redes sociales.

Los visitantes destacaron su interés por las Dunas de Yeso y las Minas de Mármol, así como el Río Mezquites, aunque este último permanece cerrado. Durante su estancia, recorrieron el Monumento a Venustiano Carranza y su mirador, desde donde apreciaron los paisajes del valle. "Estamos impresionados por las montañas, los valles y las planicies; estamos disfrutando mucho este fin de semana", comentaron.

Jorge Campos compartió que ya conocía la zona, pues hace 27 años trabajó en la mina de mármol, por lo que notó un cambio significativo en la región. "Es un cambio total, incluso la carretera. Nos habían dicho en una gasolinera que todo estaba cerrado, pero nos alegramos de que no fuera así", expresó.

La llegada de visitantes se da en medio de la reapertura parcial de los sitios turísticos, lo que representa un respiro para el sector y mantiene la expectativa de reactivar la actividad durante el periodo vacacional.