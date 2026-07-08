Laura Jiménez arranca rehabilitación de canal pluvial en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Con una inversión de 490 mil pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Social, el Gobierno Municipal de Múzquiz puso en marcha la rehabilitación de un canal pluvial en la colonia Obrera Uno de la Villa de Palaú, obra que beneficiará a cientos de familias. La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó el banderazo de arranque de los trabajos y destacó que el proyecto responde a una petición realizada durante varios años por los habitantes del sector. Asimismo, hizo un llamado a mantener el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para impulsar obras de beneficio colectivo.

Acciones de la autoridad

La ficha técnica fue presentada por el ingeniero Elmer Rocha García, quien explicó que el proyecto se desarrollará sobre la calle Guatemala, entre Venezuela y el arroyo Santa Rosa. Detalló que los trabajos contemplan la rehabilitación del canal pluvial, el retiro de rejillas existentes, limpieza manual y el retiro del material producto de estas labores.

Además, se demolerá una parte del canal actual para construir un vado de concreto hidráulico armado con concreto premezclado de 250 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia. El proyecto también incluye la colocación de tapas de concreto armado, marcos de ángulo para facilitar el mantenimiento, así como el suministro e instalación de nuevas rejillas reforzadas y el retiro del material sobrante fuera del área de trabajo. Con estas acciones se busca mejorar el funcionamiento del canal pluvial, facilitar el desalojo de las aguas de lluvia y brindar mayor seguridad a la infraestructura y a los habitantes de la colonia Obrera Uno de la Villa de Palaú, sobre todo en temporada de precipitaciones pluviales.