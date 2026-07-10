Javier Flores Rodríguez verifica obras de canchas en Coahuila

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores Rodríguez supervisó los avances de las nuevas canchas deportivas que se construyen en la colonia Solidaridad, proyecto que busca ampliar la infraestructura deportiva y ofrecer espacios de convivencia familiar a la ciudadanía.

Durante el recorrido, el edil verificó los últimos detalles de la obra, que próximamente será entregada para el uso de niñas, niños, jóvenes y familias del sector.

Flores Rodríguez destacó que las nuevas instalaciones permitirán contar con un lugar digno para la práctica deportiva, la recreación y la integración comunitaria.

"Estamos muy contentos de constatar el avance de estas nuevas canchas que pronto estarán al servicio de la comunidad. Seguimos trabajando para ofrecer espacios seguros y de calidad que impulsen el desarrollo de nuestros jóvenes y fomenten la sana convivencia", expresó.

En la supervisión participaron autoridades federales, municipales y del área deportiva, entre ellas Liliana Paola Aguilar Tijerina, titular de la SEDATU en Coahuila; Juan Gerardo Ortiz Carrera, de la Jefatura de Desarrollo Urbano, Territorial y Vivienda; el arquitecto Samuel Alejandro Benavides Coronado, operativo de la SEDATU; Abdiel Castellanos, regidor de Deportes; y Javier Cano, director de Deportes.