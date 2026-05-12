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Coahuila

San Alberto y Villa de progreso respaldan a Claudia Garza

La candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Claudia Garza, presentó cinco compromisos fundamentales.

Por Teresa Muñoz - 12 mayo, 2026 - 09:34 a.m.
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      Progreso, Coahuila (11 de mayo 2026).- La candidata a diputada local por el Tercer Distrito Electoral, Claudia Garza, recorrió las comunidades de San Alberto y Villa de Progreso, en el municipio de Progreso, donde fue recibida con gran entusiasmo, buena vibra y el respaldo absoluto de las familias.

      Junto con su compañera de fórmula, Maricarmen de León, Claudia Garza saludó a familias, jóvenes y deportistas, además de presentar su proyecto de trabajo basado en cinco compromisos fundamentales, mismo que se ha fortalecido gracias a las propuestas y necesidades expresadas por la ciudadanía durante sus recorridos.

      Claudia Garza se reúne con ciudadanos en Progreso

      Durante el encuentro, las y los habitantes reiteraron su compromiso de brindar todo su apoyo este próximo 7 de junio, día de la elección, convencidos de que Claudia Garza representa una opción cercana y comprometida con la gente.

      Compromisos de Claudia Garza para el Tercer Distrito

      La candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI- UDC, aseguró que mantendrá un contacto permanente con la ciudadanía a través de foros ciudadanos, con el objetivo de llevar la voz y las necesidades de la gente al Congreso del Estado.

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