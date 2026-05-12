San Alberto y Villa de progreso respaldan a Claudia Garza

Progreso, Coahuila (11 de mayo 2026).- La candidata a diputada local por el Tercer Distrito Electoral, Claudia Garza, recorrió las comunidades de San Alberto y Villa de Progreso, en el municipio de Progreso, donde fue recibida con gran entusiasmo, buena vibra y el respaldo absoluto de las familias.

Junto con su compañera de fórmula, Maricarmen de León, Claudia Garza saludó a familias, jóvenes y deportistas, además de presentar su proyecto de trabajo basado en cinco compromisos fundamentales, mismo que se ha fortalecido gracias a las propuestas y necesidades expresadas por la ciudadanía durante sus recorridos.

Claudia Garza se reúne con ciudadanos en Progreso

Durante el encuentro, las y los habitantes reiteraron su compromiso de brindar todo su apoyo este próximo 7 de junio, día de la elección, convencidos de que Claudia Garza representa una opción cercana y comprometida con la gente.

Compromisos de Claudia Garza para el Tercer Distrito

La candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI- UDC, aseguró que mantendrá un contacto permanente con la ciudadanía a través de foros ciudadanos, con el objetivo de llevar la voz y las necesidades de la gente al Congreso del Estado.