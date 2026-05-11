Enrique Sánchez escucha a vecinos y presenta propuestas en Ciudad Frontera

El candidato del Partido Verde al Distrito 06, Enrique "Kike" Sánchez, recorrió este lunes las calles de la colonia Borja, en Ciudad Frontera, donde visitó casa por casa a los vecinos del sector para escuchar sus necesidades y presentar sus principales propuestas legislativas.

Como ha sido una constante durante su campaña, Kike Sánchez mantiene una campaña cercana a la gente, caminando en territorio y atendiendo directamente las inquietudes de los ciudadanos. Durante el recorrido, los colonos expresaron problemáticas relacionadas con la falta de servicios primarios, principalmente el suministro de agua potable, la recolección de basura y el mantenimiento de los sectores.

Ante ello, Enrique Sánchez se comprometió a ser una voz firme desde el Congreso del Estado, impulsando exhortos y acciones para que los municipios garanticen servicios públicos dignos y eficientes para todas las colonias del distrito.

"Es importante que servicios como el agua potable y la recolección de basura funcionen de manera constante y eficiente. Las familias merecen vivir con dignidad y tener una mejor calidad de vida", señaló el candidato durante su recorrido.

Asimismo, Kike Sánchez reafirmó su compromiso de trabajar siempre del lado del pueblo y representar los principios de la Cuarta Transformación, basados en no mentir, no robar y no traicionar a la ciudadanía.

Con recorridos permanentes en los distintos municipios del distrito, Enrique "Kike" Sánchez continúa fortaleciendo su cercanía con la gente y consolidándose rumbo a la contienda electoral del próximo 7 de junio.