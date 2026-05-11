Esra Cavazos refuerza su campaña en Monclova: propuestas y reuniones

Monclova, Coah.- La candidata del PRI al Distrito 05, maestra Esra Cavazos, continúa fortaleciendo su campaña con recorridos y reuniones ciudadanas en distintos sectores de Monclova, promoviendo propuestas enfocadas en el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo de las familias.

Al iniciar la segunda semana de campaña y parte de sus actividades para obtener el voto en la elección del próximo Domingo 07 de Junio, la abanderada de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en el distrito 05 realizó recorridos casa por casa en el Fraccionamiento Moderno y la colonia Independencia, donde presentó propuestas claras y escuchó de manera directa las principales necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, sostuvo reuniones con vecinos de las colonias Las Flores y Nueva Rosita, sectores donde reiteró su compromiso de trabajar en unidad para impulsar mejores condiciones para las familias y mantener el desarrollo de Monclova.

Esra Cavazos destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre sociedad y gobierno, impulsando acciones enfocadas en la seguridad, el apoyo a jóvenes emprendedores, becas, créditos y programas que contribuyan a reactivar la economía familiar.

De igual forma, reconoció el modelo de seguridad que mantiene Coahuila, resaltando la coordinación entre Estado y municipios como una de las principales fortalezas para conservar la tranquilidad en la región.

"La confianza se construye trabajando de la gente y escuchando sus necesidades para generar soluciones reales", expresó.