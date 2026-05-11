Cristy Amezcua presenta propuestas en Monclova

Monclova, Coah.– Como parte de su agenda de campaña y reafirmando su compromiso de mantenerse cercana a la ciudadanía, Cristy Amezcua, candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad a la diputación local por el Distrito 04, recorrió las colonias Otilio Montaño, Obreras y Praderas de Monclova, donde realizó el "toca toca" y sostuvo reuniones vecinales para presentar sus propuestas y escuchar de manera directa a las familias del sur de la ciudad.

Durante los recorridos casa por casa, la candidata de la alianza PRI-UDC presentó propuestas encaminadas a fortalecer los presupuestos en materia de seguridad, salud y educación, además de impulsar programas dirigidos a mujeres, jóvenes y sectores vulnerables. Asimismo, aprovechó cada encuentro para dialogar con vecinos y vecinas, quienes le externaron sus inquietudes y necesidades, consolidando así un proyecto legislativo basado en la experiencia, el trabajo cercano y la atención directa a la ciudadanía.

"Queremos que las familias de Coahuila sigan viviendo tranquilas, con oportunidades y con acceso a una mejor calidad de vida. Por eso estamos recorriendo cada colonia, barrio y ejido, porque las mejores propuestas nacen escuchando a la ciudadanía y trabajando en equipo con la gente", expresó la candidata.

Asimismo, durante las reuniones vecinales, Cristy Amezcua presentó propuestas legislativas encaminadas a garantizar una mejor calidad de vida para las familias de la entidad, mismas que fueron respaldadas por los ciudadanos, quienes identifican en la candidata un proyecto cercano, comprometido y con visión para representar al Distrito 04 en el Congreso del Estado.

Para finalizar, la aspirante señaló que trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con las alcaldesas y alcaldes de Coahuila, se continuará impulsando un estado seguro, competitivo y con mayores oportunidades para todas y todos.

"Con el apoyo de las y los habitantes del Distrito 04 llegaremos al Congreso del Estado para respaldar los presupuestos que permitan fortalecer la seguridad, los servicios básicos y los programas enfocados en educación, salud y bienestar para jóvenes, mujeres y adultos mayores. Nuestro compromiso es legislar con cercanía, sensibilidad social y resultados para las familias", destacó.

Al cumplir su primera semana de campaña, Cristy Amezcua ha recorrido los municipios de San Pedro, Cuatro Ciénegas, Castaños, Lamadrid, Sacramento, Abasolo y diversos sectores de Monclova, llevando no solo propuestas, sino consolidando un plan de trabajo legislativo cercano, ciudadano y enfocado en mantener a Coahuila entre los mejores estados del país para vivir, invertir y desarrollar a las familias.