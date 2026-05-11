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Coahuila

Gachupín escucha a familias en Frontera: propuestas para el Congreso

Durante su recorrido, Gachupín se reunió con madres de familia y jóvenes para escuchar sus preocupaciones sobre economía y seguridad.

Por Staff / La Voz - 11 mayo, 2026 - 10:37 p.m.
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      Frontera, Coah.- Convencido de que las familias son el corazón de Coahuila, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", candidato a diputado local por el Distrito 06, recorrió este lunes las calles de la colonia Occidental de Frontera, llevando sus propuestas directamente a los hogares y escuchando de cerca las inquietudes de las amas de casa y vecinos del municipio.

      Puerta por puerta, el candidato sostuvo encuentros cercanos con madres de familia, adultos mayores y jóvenes, quienes compartieron las problemáticas que enfrentan diariamente en temas como economía familiar, seguridad, oportunidades para sus hijos y servicios para el populoso sector.

       

      Durante el recorrido, Gachupín destacó que una de sus principales prioridades será trabajar desde el Congreso para fortalecer a las familias coahuilenses, impulsando iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida dentro de cada hogar.

      "Las familias son primero. Sé lo importante que es salir adelante, preocuparse por los hijos, por el alimento en casa y por tener tranquilidad. Por eso quiero ser un diputado cercano, que regrese a las colonias, que escuche y que trabaje de la mano con la gente", expresó el candidato.

       

      Las amas de casa agradecieron la cercanía y sencillez de Gachupín, reconociendo el hecho de que recorriera personalmente las calles de la Occidental para conocer su plataforma política rumbo al Congreso de Coahuila.

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