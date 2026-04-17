Sari Pérez Cantú presenta candidatas a Reina de la Feria en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la presentación oficial de las 12 candidatas a Reina de la Feria de la Primavera 2026, en un acto realizado en la Sala de Cabildo que marca el inicio de una de las celebraciones más representativas del municipio.

Durante el evento, cada una de las aspirantes se presentó portando la banda de su patrocinador, destacando su entusiasmo y compromiso en este proceso que promueve la participación de la juventud y el fortalecimiento de las tradiciones de Frontera.

En su mensaje, la alcaldesa señaló que este certamen representa una oportunidad para que las jóvenes desarrollen habilidades, fortalezcan su confianza y se conviertan en ejemplo de participación y orgullo por su comunidad. Asimismo, les deseó éxito en cada etapa de esta experiencia.

La presidenta municipal destacó que eventos como la Feria de la Primavera forman parte de la identidad de Frontera y contribuyen a la convivencia familiar y comunitaria, además de impulsar la actividad cultural y social del municipio.

Sari Pérez subrayó que este tipo de acciones logran un impacto más positivo gracias al trabajo en equipo entre sociedad y gobierno para impulsar el desarrollo cultural y las tradiciones en la región.

En el evento estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento y presidente del comité organizador, Daniel López Gaytán, así como el director de Arte y Cultura, Jaime Salvador Delgado Quirino.

Con este evento, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando espacios que fortalezcan la identidad, la participación de la juventud y el orgullo de las y los fronterenses.