Inicia "Cabildo Infantil 2026" en San Juan de Sabinas

Durante esta fase, las y los participantes expusieron temas de carácter social, planteando cómo los abordarían en caso de asumir el cargo de alcalde. Entre las propuestas destacaron temas como el manejo de emociones y la promoción de valores; el fomento de actividades recreativas y culturales; el cuidado del medio ambiente, bienestar animal y espacios públicos; la cultura de la paz en la comunidad; así como el acceso a la educación y la tecnología.

El jurado calificador está integrado por María Guadalupe Rodríguez Hernández, titular de la Coordinación General Estatal de Servicios Regionales; Delia Rosalina Renovato Cortéz, directora de Educación en el municipio; Yolanda Garza González, síndico de mayoría; Luis Enrique Guzmán Rangel, coordinador municipal de "Maestros Pa´Delante"; y Ulises Piedra, secretario de Educación en Servicios Educativos. Evaluarán aspectos como la calidad del discurso, estructura, argumentación, expresión oral y uso de recursos.

La presidenta honoraria, Karina Ríos, felicitó a las y los participantes, destacando: "Hoy no solo vemos participantes, vemos líderes en formación; voces que desean ser escuchadas y corazones dispuestos a aportar ideas, soluciones y sueños. Ustedes representan lo mejor de nuestra niñez: creatividad, honestidad y esperanza. Independientemente de los resultados, el hecho de haberse inscrito ya los hace ganadores, porque han demostrado interés por su comunidad y el deseo de hacer la diferencia".

Asimismo, en nombre del alcalde Óscar Ríos Ramírez, se reiteró el reconocimiento a las y los 17 participantes, deseándoles el mayor de los éxitos en este proceso.

Tras la presentación, el jurado emitirá el fallo para seleccionar a tres finalistas, quienes participarán en una elección mediante voto universal, libre, secreto, directo e intransferible por parte de los electores designados. Posteriormente, el mismo jurado definirá los cargos que ocupará cada integrante del Cabildo Infantil, con base en la suma total de puntuaciones.

La entrega de constancias se llevará a cabo el lunes 27 de abril en la Casa de la Cultura "María del Pilar Tijerina de Guadiana", en Nueva Rosita. La toma de protesta se realizará el martes 28 de abril, a las 10:00 horas, en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal.

El evento se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples del DIF San Juan de Sabinas, con la presencia de autoridades municipales y estatales, integrantes del Honorable Ayuntamiento y público en general.