Gobernador anuncia inversión histórica en ganadería de Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el marco de las festividades de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz, el Gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, anunció el programa de Mejoramiento Genético con una inversión de 34 millones de pesos para todo el estado.

De este monto, 2 millones fueron destinados específicamente al fortalecimiento del centro de subastas de Múzquiz, lo que representa un impulso significativo para el sector ganadero de la región.

Tras participar en la premiación del Novillo Gordo, el mandatario estatal, acompañado de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, recorrió las áreas donde se exhibieron ejemplares de razas Angus, Charoláis y Hereford, entre otras. Durante su intervención, reiteró su compromiso con los productores, señalando que aunque los tiempos han sido difíciles, el trabajo en equipo permite superar las adversidades.

Jiménez Salinas aseguró que continuará invirtiendo en proyectos, programas y obras que fortalezcan la ganadería en Coahuila. "Estamos al 100 por ciento con las y los ganaderos del estado", expresó, al tiempo que se realizó la entrega simbólica de apoyos a los productores presentes en el evento.

Posteriormente, se llevó a cabo la tradicional subasta de ganado, en la que participaron ganaderos no solo de Múzquiz, sino de toda la Región Carbonífera. El anfitrión fue Apolinar Guajardo Falcón, presidente de la Asociación Ganadera, quien destacó la importancia de este encuentro para la economía y el desarrollo del sector.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez agradeció la presencia del Gobernador y de los alcaldes de la Cuenca Carbonífera, resaltando que este evento representa tanto una actividad económica como un avance en la calidad del ganado regional.

Finalmente, Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural, subrayó que el apoyo otorgado a través del programa de Mejoramiento Genético es histórico, ya que el año pasado se destinaron poco menos de 10 millones de pesos y en esta ocasión la cifra ascendió a 17.5 millones. Con ello, se busca brindar más herramientas y oportunidades a los productores para fortalecer su producción y garantizar un mejor futuro para la ganadería coahuilense.