Caravana Mundialista llena de alegría a Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En las instalaciones de la Macroplaza del Pueblo Mágico de Múzquiz se llevó a cabo la Caravana Mundialista, un evento que reunió a familias enteras en torno a actividades culturales, deportivas y recreativas.

Entre las dinámicas más destacadas se encontraron la tradicional lotería, competencias deportivas, así como presentaciones de canto y música por parte de jóvenes talentos muzquenses.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez presidió la celebración, acompañada por el subsecretario de gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández en representación del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas y, la doctora Zaide Habib Castillo, coordinadora regional del DIF Coahuila.

Su presencia reafirmó el compromiso de las autoridades con la promoción de espacios de convivencia y el fortalecimiento del tejido social en el municipio.

Estas acciones forman parte de las actividades mundialistas impulsadas por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coahuila, que se replican en distintos municipios del estado.

El objetivo es acercar a la población eventos que fomenten la unión comunitaria y la participación ciudadana, en un marco de celebración y valores positivos.

Durante la jornada también se desarrolló el programa "Vive Libre sin Drogas", mediante el cual se organiza la Copa Campeones, un torneo deportivo que busca alejar a los jóvenes de las adicciones y promover la sana convivencia.

Con ello, se refuerza el mensaje de prevención y se impulsa el deporte como herramienta de transformación social. El evento concluyó con la entrega de preseas a los participantes en las disciplinas deportivas, así como en canto y ballet.

La alcaldesa Laura Jiménez reconoció el talento de la niñez y juventud de Múzquiz, destacando que estas actividades son una muestra del potencial artístico y deportivo que caracteriza al municipio.