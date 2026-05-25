Kike Sánchez avanza en su candidatura por el Distrito 6 en Coahuila

FRONTERA COAH.- A prácticamente una semana de que concluyan las campañas rumbo al Congreso del Estado de Coahuila, el candidato del Partido Verde por el Distrito 6, Enrique "Kike" Sánchez, continúa fortaleciendo su proyecto con el respaldo de cientos de ciudadanos que día con día se suman a su movimiento.

Durante sus recorridos por colonias y sectores del distrito, Kike Sánchez ha recibido muestras de apoyo por parte de familias, jóvenes, comerciantes y trabajadores que aseguran ver en él una verdadera opción de representación para la región.

El candidato señaló que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva gracias a las propuestas cercanas a la gente y al compromiso de trabajar por las necesidades reales del distrito.

"Cada vez somos más los que queremos un cambio verdadero y una representación cercana al pueblo. La gente sabe que somos la opción que representa los principios de la Cuarta Transformación en el Distrito 6", expresó Enrique Sánchez.

Asimismo, destacó que continuará recorriendo cada rincón del distrito hasta el último día de campaña, llevando sus propuestas y escuchando directamente a la ciudadanía.

Con gran aceptación entre los habitantes, el proyecto de Kike Sánchez sigue creciendo y consolidándose rumbo a la jornada electoral.