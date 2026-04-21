Víctor Leija se perfila como candidato del PAN en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Manuel Leija Vega, perfila su nombre como una de las principales cartas del Partido Acción Nacional (PAN) para contender por la diputación local del Distrito 4, con cabecera en San Pedro de las Colonias, en un proceso que se definirá en los próximos días.

De acuerdo con Héctor José Cobas Álvarez, identificado como líder moral del panismo en la región desértica, el edil cuenta con el respaldo de diversos sectores del partido, además de un escenario favorable que lo coloca como un aspirante sólido rumbo a la renovación del Congreso del Estado.

El distrito en cuestión abarca municipios como Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Sacramento y parte de Monclova, donde —según el propio Cobas— Leija Vega ha comenzado a recibir muestras de apoyo tanto de militantes como de simpatizantes.

En ese sentido, se informó que el delegado nacional del PAN en Coahuila, Enrique Sánchez Rodríguez, ya habría extendido la invitación formal al alcalde para analizar su participación en la contienda, al considerarlo una de las mejores opciones del partido para competir en las urnas.

Tras sostener diálogo con el enviado del Comité Ejecutivo Nacional, un grupo de panistas también abordó el tema con el munícipe, quien —según se indicó— recibió positivamente la propuesta y no descartó la posibilidad de aceptar la candidatura.

"El ingeniero Leija tiene margen para tomar una decisión", señaló Cobas Álvarez, al detallar que el registro de candidaturas se llevará a cabo del 25 al 29 de abril, mientras que la aprobación será del 30 de abril al 4 de mayo. Las campañas están programadas del 5 de mayo al 3 de junio, y la jornada electoral se realizará el 7 de junio.

El informante subrayó que, en caso de competir, no existiría impedimento para que Leija Vega se separe temporalmente del cargo y posteriormente se reincorpore a sus funciones en un lapso aproximado de 30 días.

Cabe destacar que, de los 38 municipios de Coahuila, el PAN únicamente gobierna actualmente Cuatro Ciénegas, donde Víctor Leija logró una votación histórica, superando incluso los resultados obtenidos por el partido en municipios con mayor padrón electoral como Frontera, Castaños y San Buenaventura.