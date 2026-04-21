Castaños: Yesica Sifuentes inicia programa de empleo temporal para 270 personas

CASTAÑOS, COAHUILA.– Con el firme compromiso de fortalecer la economía de las familias y generar oportunidades para la comunidad, el Gobierno Municipal de Castaños dio inicio al Programa de Empleo Temporal 2026, beneficiando a más de 270 personas en el municipio.

El evento fue encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora acompañada de autoridades municipales quienes destacaron la relevancia de este programa como una herramienta clave para impulsar el bienestar social, al brindar ingresos a familias castañenses y promover la participación ciudadana en acciones que mejoran el entorno.

En su mensaje, la Presidenta Municipal reconoció el respaldo del gobernador, Manolo Jiménez Salinas, por hacer posible la llegada de este programa a Castaños, subrayando que el municipio fue uno de los beneficiados con un importante número de empleos dentro de una estrategia estatal que contempla más de 4,500 oportunidades laborales.

"El empleo temporal no solo representa un ingreso para las familias, también dignifica el trabajo de muchas personas, especialmente de las mujeres cuidadoras del hogar, cuya labor es fundamental y merece ser reconocida y apoyada", expresó la edil.

El programa contempla diversas actividades como labores de limpieza, gestión comunitaria, capacitación, apoyo en programas sociales y participación en iniciativas municipales, incluyendo proyectos de salud, inclusión y desarrollo comunitario.

Asimismo, Sifuentes Zamora informó que se contará con un equipo de supervisores de campo que darán seguimiento a las actividades, garantizando el cumplimiento de los objetivos del programa y el buen desempeño de los beneficiarios.

"En Castaños seguimos trabajando en equipo, con unidad y paso firme, para construir el municipio que todos queremos. Este gobierno continuará gestionando y sumando esfuerzos para que los beneficios lleguen directamente a nuestra gente", finalizó.