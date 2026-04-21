Sari Pérez Cantú arranca recarpeteo en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial en beneficio de las familias fronterenses, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el arranque de la obra de recarpeteo en la colonia Occidental, en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, quien fue representado por Gabriel Elizondo, coordinador de Mejora Coahuila.

El banderazo se realizó en la intersección de Victoriano Cepeda y 20 de Noviembre, donde se informó que estos trabajos forman parte de una estrategia conjunta para mejorar las vialidades en distintos sectores del municipio.

Durante el evento, la alcaldesa reconoció el respaldo del Coordinador General de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacando que el trabajo coordinado permite llevar obras y programas de manera directa a la ciudadanía, con resultados visibles en el corto plazo.

Acompañada por el subsecretario de Infraestructura Social de la SIDS, Ignacio Covarrubias Cabello; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, así como Julio Long, director general del ICIFED, reiteró que la coordinación entre los órdenes de gobierno permite atender con mayor eficacia las necesidades de la población.

Vecinas y vecinos del sector agradecieron el inicio de los trabajos y el compromiso de la Alcaldesa para cumplir con sus compromisos mejorando la movilidad y calidad de vida en las colonias.

Sari Pérez Cantú subrayó que su administración continuará impulsando obras en todo el municipio, trabajando en conjunto con el Estado para llevar mejores vialidades y servicios. Con estas acciones, Frontera avanza con orden y rumbo, consolidando una agenda de obra pública que responde a las demandas ciudadanas.