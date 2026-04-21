Feria de la Primavera 2026: Frontera refuerza seguridad para visitantes

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, la Dirección de Seguridad Pública anunció la implementación de un operativo especial en coordinación con distintas corporaciones durante la Feria de la Primavera 2026, donde se espera una alta afluencia de visitantes.

El despliegue se realizará en conjunto con Protección Civil, Transporte y Vialidad, así como otras instancias como la Fiscalía General del Estado y el Ejército Mexicano, desde el 23 de abril a principios del mes de mayo, quienes mantendrán presencia estratégica en los puntos de mayor concentración dentro y fuera del recinto ferial.

De acuerdo con el director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez, se destinarán al menos 40 elementos que estarán distribuidos tanto en el interior como en el exterior de la feria, además del apoyo de seguridad privada que se encargará del control de accesos.

El funcionario destacó que este esfuerzo coordinado busca brindar tranquilidad a las familias que acudan a disfrutar de las festividades, asegurando que existen las condiciones necesarias para que el evento se desarrolle en orden. "Hay confianza en que las personas puedan asistir y disfrutar en familia, con la seguridad de que estaremos vigilantes en todo momento", expresó.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad y colaborar con los protocolos establecidos para mantener un ambiente seguro durante toda la feria.