Sara Pérez Cantú refuerza atención en salud mental en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que en el municipio se ha brindado atención a diversos casos de salud mental que abarcan desde menores de edad hasta adultos, destacando la importancia de reforzar el acompañamiento psicológico y social.

La edil detalló que entre los casos más recientes se encuentran dos jóvenes y un hombre de 45 años, además de una jovencita que recibió apoyo directo con la intervención del licenciado Juan Torres y personal del Centro Libre, donde se cuenta con psicólogas y trabajadoras sociales.

"De los que tengo más presentes son dos jóvenes y un señor de 45 años de edad; también tuve el reporte de una jovencita que tuvo problemas y me estuvo apoyando el licenciado Juan Torres y las encargadas del Centro Libre", expresó.

Pérez Cantú subrayó que los problemas de salud mental no distinguen edades, ya que han atendido desde niños de 12 años hasta jóvenes de nivel preparatoria. En este sentido, resaltó que varios de los casos provenientes de la Secundaria 64 han mostrado una evolución favorable tras recibir atención, encontrándose actualmente estables en el aspecto emocional.

Asimismo, indicó que el gobierno municipal ha comenzado a intervenir en la atención de personas en situación de calle, quienes también presentan padecimientos de salud mental. Explicó que, a través de la Dirección de Salud, se les brinda seguimiento mediante medicamento controlado y la integración de un expediente clínico individual.

La alcaldesa puntualizó que cada caso es tratado de manera particular, con el objetivo de ofrecer una atención integral que permita mejorar la calidad de vida de los pacientes y su entorno.