Festival Internacional de las Artes Saltillo: Conciertos para toda la familia

SALTILLO, COAHUILA.- El Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 ofreció una jornada musical con dos conciertos que reunieron a familias en distintos espacios culturales de la ciudad.

En el Centro Cultural y de las Bellas Artes Santa Anita se presentó el concierto didáctico de piano "Nocturno a Chopin", a cargo del Estudio de Piano Apassionata, con un repertorio que acercó la obra del compositor Frédéric Chopin a públicos de todas las edades mediante un formato explicativo.

La Concha Acústica de la Casa del Artesano fue sede del concierto Canta Kids, con la participación de Navid Rodríguez y Santiago Farías, bajo la dirección artística de Eduardo Figueroa Orrantia y la coordinación de Mario Villanueva. Niñas y niños interpretaron diversas piezas musicales ante las familias asistentes.

El alcalde Javier Díaz González destacó que el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 continúa promoviendo espacios para el talento local y el disfrute de las familias mediante una programación que acerca distintas expresiones artísticas a la comunidad.

Estas actividades forman parte de la agenda del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, que continuará en los próximos días con presentaciones culturales en distintos espacios de la ciudad.