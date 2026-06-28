Reúncen futbol y música a familias en FUTFEST

SALTILLO, COAHUILA.- El FUTFEST Saltillo 2026 reunió nuevamente a familias en el Biblioparque Norte con una jornada que combinó la transmisión de partidos internacionales, un concierto de Los Mier y diversas actividades recreativas. El alcalde Javier Díaz González afirmó que la respuesta de la ciudadanía refleja la consolidación del festival como un espacio de convivencia familiar que integra deporte, música y entretenimiento. "Nos da mucho gusto ver que las familias siguen haciendo suyo este espacio. Cada fin de semana vivimos un gran ambiente de convivencia, donde el deporte y la música se unen para ofrecer actividades para todas las edades", señaló el Alcalde.

Durante la jornada fueron transmitidos en pantalla gigante los encuentros entre Panamá e Inglaterra, Colombia y Portugal, así como Argelia y Austria, que mantuvieron el ambiente futbolero entre los asistentes. Por la noche, Los Mier se presentaron en el escenario principal del FUTFEST Saltillo 2026, donde ofrecieron un concierto que reunió a familias y visitantes. Además de la programación deportiva y musical, quienes acudieron al Biblioparque Norte participaron en juegos mecánicos, activaciones, zonas de fotografía, áreas de videojuegos, espacios gastronómicos, venta de souvenirs y torneos de fútbol 7, fútbol playero, pádel y tenis. El Gobierno Municipal informó que el FUTFEST Saltillo 2026 continuará hasta el próximo 19 de julio con transmisiones de partidos internacionales, conciertos y actividades recreativas dirigidas a toda la familia.