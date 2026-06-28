Rehabilitan vialidades por reportes

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un programa permanente de rehabilitación de vialidades en respuesta a los reportes ciudadanos recibidos a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", informó el alcalde Javier Díaz González. El Edil señaló que las acciones buscan fortalecer la seguridad vial para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones mediante la reparación de la carpeta asfáltica en distintos puntos de la ciudad. "Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, atendemos de manera permanente los reportes que nos hacen llegar las y los ciudadanos a través del 844-160-08-08 y respondemos con acciones concretas que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía", afirmó Díaz González.

Acciones de la autoridad para mejorar la seguridad vial en Saltillo.

Entre los trabajos realizados destaca la rehabilitación de la carpeta asfáltica en la Calzada Antonio Narro, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Pedro Aranda, al sur de la ciudad. Asimismo, cuadrillas municipales repararon el pavimento deteriorado en el cruce del bulevar Isidro López Zertuche y la avenida Universidad, uno de los principales nodos viales de Saltillo. El Alcalde indicó que estas labores forman parte del programa permanente de mantenimiento de vialidades, mediante el cual diariamente se atienden distintos sectores del municipio.

Detalles sobre la rehabilitación de vialidades en distintos sectores de la ciudad.

También se efectuaron trabajos en la calle Veracruz, de la colonia ISSSTE; en la calle Indiana, entre la avenida Laviana y el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de la colonia Industrial Valle de Saltillo; y en la calle Agustín de Iturbide, de la colonia Arboledas Popular. El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para utilizar el ChatBot "Saltillo Fácil", mediante el cual es posible reportar pavimento deteriorado, fallas en el alumbrado público, necesidades de limpieza y otros servicios municipales.