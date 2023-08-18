Capacita salud a personal médico

San Buenaventura, Coah.- La Jurisdicción 04, Dirección de Salud y Hospital Rural 51 del IMSS Bienestar presidieron la capacitación y prevención de sífilis.

Con la asistencia de médicos de la Clínica 51 y Jurisdicción 4 se informó la manera de prevenir esta enfermedad que se contagia a través del contacto sexual, de modo que la mejor manera de cuidarse es hacerse pruebas regularmente y usar preservativos.

Autoridades presentes entre ellas el Dr. Faustino Aguilar Arocha jefe de jurisdicción 04, Dra Sabrina de Hoyos directora clínica 51, Dr Jesús Abraham Meza González del Departamento de epidemiología y la Regidora de salud Martha Davila Segovia.

Se expuso la necesidad de llevar pláticas preventivas a la población sexualmente activa para exponer sobre las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y la sífilis como la más común, que es fácil de curar con tratamientos y bajo la responsabilidad personal hay formas para asegurarse de no contagiar a su pareja.