Coahuila se une al proyecto Gas Shell: Manolo Jiménez lo anuncia

SABINAS, COAH.- El Gobernador del Estado de Coahuila, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, anunció que la entidad se incorporará al proyecto económico del Gas Shell, iniciativa que busca fortalecer la soberanía energética del país y generar mayores ingresos para Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El mandatario estatal informó que planteó a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el respaldo total de Coahuila en este tema estratégico.

Jiménez Salinas destacó que dicho proyecto representa una gran oportunidad tanto para Coahuila como para México, al permitir aprovechar recursos energéticos no convencionales con tecnología de última generación.

Señaló que la experiencia adquirida en Texas, donde este modelo ha generado inversiones millonarias y miles de empleos, puede replicarse en territorio coahuilense con garantías de cuidado ambiental y uso eficiente del agua.

El gobernador explicó que la zona comprendida desde Hidalgo, Guerrero, Piedras Negras y hasta Monclova cuenta con condiciones favorables para el desarrollo del Gas Shell.

Subrayó que la cercanía con la frontera, a apenas dos kilómetros, convierte a Coahuila en un punto estratégico para impulsar este proyecto, el cual ha demostrado en Estados Unidos su viabilidad económica y ambiental durante 15 años.

Asimismo, el Ejecutivo estatal expresó que Coahuila se ofreció como aliado en el denominado "Gas Coahuila", que traerá consigo miles de empleos para las regiones Carbonífera, Centro y Norte.

Comparó la magnitud de este proyecto con dos AHMSAS o bien como si llegara el clúster de la Industria Automotriz de la Región Sureste a la Carbonífera, Centro y Norte, por el impacto económico que generará en las comunidades y familias de la entidad.

Finalmente, Jiménez Salinas reiteró que estarán atentos a la consolidación de esta iniciativa, que podría significar un cambio trascendental para la economía regional.

Recordó que actualmente el 70 % del gas que llega a México proviene de Texas, donde se han generado miles de empleos y billones de dólares en inversión, por lo que replicar este modelo en Coahuila sería una oportunidad histórica para el estado y para el país.