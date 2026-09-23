San Buenaventura: Capacitación para proteger derechos de la niñez

San Buenaventura, Coah.– Con el objetivo de fortalecer la atención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado por la licenciada Marta Lucía Herrera Ramírez, subprocuradora para Niñas, Niños y la Familia en la Región Centro, encabezó una reunión de trabajo y capacitación dirigida a elementos de Seguridad Pública Municipal.

Durante el curso se abordaron los criterios orientadores para la intervención policial en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, así como las directrices y protocolos que deben seguir los elementos de seguridad ante este tipo de situaciones.

También se destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional entre Seguridad Pública, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), ministerios públicos y la Secretaría de Salud, con la finalidad de que las intervenciones sean oportunas, coordinadas, apegadas a derecho y enfocadas en garantizar el bienestar de la niñez y adolescencia.

La subprocuradora Marta Lucía Herrera Ramírez resaltó que la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes debe ser el eje principal de la actuación de las instituciones, procurando que puedan desarrollarse en un entorno familiar donde sus derechos sean respetados.

Asimismo, hizo un llamado a las familias de San Buenaventura para acercarse a la PRONNIF Municipal ante cualquier duda o situación que requiera orientación, destacando que esta instancia cuenta con personal especializado, incluyendo atención psicológica.

Reconoció además el trabajo realizado por el alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa, la señora Niria Isabel Ayala Mata, por las acciones emprendidas para mejorar las instalaciones y brindar mejores condiciones de atención a las familias.

Finalmente, se destacó que el acercamiento con la PRONNIF busca proporcionar a las familias herramientas y orientación para fortalecer la convivencia y el desarrollo integral de sus hijos, dejando claro que la prioridad es proteger los derechos de la niñez y favorecer su bienestar dentro de un entorno familiar adecuado.