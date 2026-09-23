Bienestar animal: Dávalos Elizondo aborda abandono de perros en Ramos Arizpe

SALTILLO, Coah. - La falta de seguimiento a reportes ciudadanos sobre perros en situación de abandono o sin dueño debe ser atendida por las autoridades municipales de Ramos Arizpe, planteó la legisladora Dávalos Elizondo, quien pidió reforzar las acciones de protección y bienestar animal.

La diputada señaló que la problemática se presenta tanto en colonias como en ejidos y comunidades rurales, donde vecinos han reportado casos de abandono y maltrato que, en algunos casos, no reciben una respuesta posterior por parte de las autoridades.

Advirtió además que durante los últimos meses se han registrado reportes sobre decesos de perros en Ramos Arizpe, situación que consideró preocupante y que requiere una intervención más efectiva.

"Es responsabilidad de todas y todos: de los dueños de las mascotas, de los vecinos que deben denunciar y también de las autoridades, porque de nada sirve presentar un reporte si no se acude a atenderlo", expresó.

Dávalos Elizondo sostuvo que la responsabilidad en materia de bienestar animal es compartida. Mientras los propietarios deben garantizar el cuidado de sus mascotas, los ciudadanos tienen la responsabilidad de informar sobre casos de abandono o maltrato.

Sin embargo, destacó que la presentación de denuncias debe estar acompañada por una respuesta de las autoridades municipales, de manera que los reportes sean verificados y atendidos oportunamente.

Como parte de las acciones que podrían fortalecer la atención, planteó ampliar los programas para controlar la población de perros sin dueño mediante campañas de esterilización y vacunación, además de atención veterinaria preventiva y orientación sobre tenencia responsable.

La legisladora consideró necesario que estos servicios no se limiten a las áreas urbanas y sean llevados también a ejidos y comunidades rurales de Ramos Arizpe.

Explicó que en estas zonas las distancias y la falta de servicios especializados pueden dificultar que las familias tengan acceso a atención veterinaria y a programas relacionados con el cuidado responsable de los animales.

Dávalos Elizondo indicó que solicitará a las autoridades municipales mayor atención a los casos reportados tanto en colonias como en comunidades rurales.

Añadió que la protección animal requiere la participación coordinada de ciudadanos y ayuntamientos, por lo que exhortará a fortalecer los mecanismos de seguimiento para evitar que las denuncias queden sin atención.