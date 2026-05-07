DIF Municipal capacita sobre riesgos a docentes en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. - El DIF Municipal de San Buenaventura, en coordinación con la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y la Familia (PRONNIF), realizó la "Jornada de Capacitación en la Guía Práctica de Riesgos", dirigida a dependencias e instituciones educativas que atienden a niñas, niños y adolescentes.

La capacitación tuvo como finalidad reforzar los protocolos de actuación para la correcta canalización de casos a PRONNIF, así como fortalecer la coordinación entre autoridades educativas y dependencias encargadas de la protección de la niñez.

La presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala Mata, dio la bienvenida a supervisores, directores, docentes y personal de apoyo de San Buenaventura y municipios vecinos, destacando la importancia de trabajar en equipo para fortalecer la protección de las infancias. "Hoy estamos aquí con una misma responsabilidad: prepararnos mejor para brindar una atención más oportuna, más humana y más efectiva. Sabemos que el contexto educativo y social ha cambiado y con ello también el rol de quienes están al frente de la formación, protección y acompañamiento de nuestra niñez", expresó.

Asimismo, señaló que esta jornada representa una oportunidad para compartir experiencias, generar estrategias funcionales y fortalecer las redes de prevención y atención para niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la psicóloga Cynthia Lineth Gámez Vega agradeció la participación de las autoridades y asistentes, resaltando el papel fundamental del sector educativo en la detección temprana de situaciones de riesgo. "El objetivo principal de este encuentro es fortalecer la comunicación y coordinación entre PRONNIF y el sector educativo. Ustedes tienen la oportunidad de detectar de primera mano aquellas situaciones de riesgo que pueden derivar en vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes", señaló.

Añadió que estos espacios permiten brindar claridad sobre la activación de protocolos y garantizar el respaldo institucional necesario para actuar con seguridad y certeza.

Dentro de la capacitación se abordaron temas relacionados con la identificación de situaciones de riesgo, vulneraciones más comunes y procedimientos de canalización a PRONNIF, con el propósito de brindar herramientas para actuar de manera oportuna ante cualquier situación que afecte a la niñez y adolescencia.

Durante el evento estuvieron presentes el alcalde Lic. Jesús Javier Flores Rodríguez; la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lic. Niria Isabel Ayala Mata; la directora del DIF, Mtra. Ilse Cristina Lozano Sánchez; la procuradora municipal de PRONNIF, Lic. Nayeli Guadalupe Briones López; la psicóloga adscrita a la Procuraduría Municipal, Lic. Cynthia Lineth Gámez Vega; y el director de Educación y Cultura Municipal, Prof. Juan José Rivera Franco.