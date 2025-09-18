Alcalde destaca importancia de fortalecer herramientas educativas en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el apoyo de PRONNIF y el Departamento de Educación, se llevó a cabo una plática informativa dirigida al personal docente del municipio sobre el Protocolo de Actuación en casos escolares, con el objetivo de fortalecer las herramientas de respuesta en el entorno educativo.

Durante la actividad, los docentes recibieron conocimientos esenciales para actuar de manera adecuada ante diversas situaciones que puedan presentarse en la escuela, reforzando su labor educativa y su compromiso con la protección y bienestar de los estudiantes.

El alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó que estas actividades son fundamentales porque brindan a los docentes herramientas y conocimientos esenciales para intervenir de manera adecuada ante diversas situaciones en el entorno escolar, reforzando así su labor educativa y su compromiso con la protección de los estudiantes

"La participación activa de los maestros es fundamental para fomentar un ambiente de respeto, cuidado y educación de calidad. Solo trabajando en conjunto podremos garantizar el bienestar y la formación integral de nuestros niños", señaló Leija Vega.

Asimismo, el alcalde destacó que este encuentro fue también un espacio de aprendizaje, reflexión y colaboración, donde se reiteró la necesidad de que los maestros cuenten con capacitación constante para enfrentar los retos que se presentan en la formación de la niñez.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas refrenda su compromiso de trabajar unidos por la seguridad, bienestar y educación de la comunidad estudiantil.