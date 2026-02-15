Federico Fernández Montañez coordina Operativo Limpia en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- En un despliegue conjunto realizado durante este fin de semana, autoridades de los tres órdenes de gobierno activaron el denominado Operativo Limpia en la Región Sureste de Coahuila, con saldo preliminar de 18 personas detenidas.

La estrategia deriva de los acuerdos tomados en la Mesa Regional de Seguridad y responde a la instrucción del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, de fortalecer la presencia operativa en sectores identificados como prioritarios.

Acciones de la autoridad

El arranque fue coordinado por el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Julio César Loera Ruiz, junto con los mandos únicos de Saltillo y Ramos Arizpe, donde se efectuaron recorridos simultáneos en colonias y puntos señalados como focos de riesgo.

En las acciones participaron elementos de la Policía Estatal, así como efectivos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Detalles confirmados

El objetivo central fue intervenir sitios conocidos como "echaderos" y "cuevas", además de espacios bajo vigilancia por presuntas actividades ilícitas, con la finalidad de reducir la incidencia delictiva y recuperar la tranquilidad en las calles.

De acuerdo con el reporte oficial, además de las 18 detenciones, se aseguró una motocicleta con reporte de robo, diversas dosis de droga, pipas y artículos presuntamente sustraídos de manera ilegal. Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica.

Impacto en la comunidad

Las autoridades estatales adelantaron que el operativo se mantendrá de forma permanente y coordinada, con apego al marco legal, como parte de una estrategia integral orientada a la prevención del delito y al fortalecimiento de la seguridad pública en la región.