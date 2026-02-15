Alista DIF empleos con "Yo me pongo las pilas"

SALTILLO, COAHUILA.- El director del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa, informó que el programa "Yo me pongo las pilas" se prepara para una nueva edición este año, con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad en empleos formales dentro de la industria local.

El esquema se desarrolla en coordinación con asociaciones civiles y el organismo municipal, que funge como vínculo entre los solicitantes y las empresas. La meta es que las personas con discapacidad puedan integrarse en puestos acordes a sus habilidades, evitando funciones que representen una barrera según su condición.

"Es un trabajo conjunto para que puedan incluirse formalmente en la industria, sobre todo en labores donde no exista una resistencia o dificultad para desempeñarse", explicó el funcionario.

Aunque la convocatoria formal aún no se abre, el DIF recibe solicitudes de manera permanente en sus instalaciones. Una vez que inicia el proceso de capacitación y vinculación, se contacta a los interesados para integrarlos a las distintas etapas del programa.

Figueroa detalló que el proceso requiere tiempo, ya que contempla la publicación de la convocatoria, el periodo de capacitación y la fase de vinculación con las empresas participantes. El año pasado se realizó una jornada del programa y para este año se prevé repetirla; incluso, existe la posibilidad de abrir una segunda edición si las condiciones lo permiten.

En la edición anterior se logró la integración de poco más de 10 personas a empleos formales. La mayoría de los participantes presenta discapacidad motriz, aunque también se registran casos de discapacidad intelectual.

El director del DIF señaló que actualmente se realiza un análisis de desempeño y permanencia laboral de la última generación integrada, con el fin de evaluar su experiencia, el ambiente de trabajo y las oportunidades de crecimiento. Estos resultados servirán para fortalecer el programa de cara a 2026.

"Estamos en la retroalimentación con las personas que se integran para conocer cómo se sienten, si están cómodas y si existe un buen trato por parte de sus colaboradores", puntualizó.

Con estas acciones, el DIF Saltillo busca consolidar un modelo de inclusión laboral sostenible, que no solo facilite el acceso al empleo, sino que promueva la permanencia y el desarrollo profesional de las personas con discapacidad.