Rehabilitación de pavimento en Saltillo: acciones del alcalde Javier Díaz

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y brindar mayor seguridad a conductores y peatones, el alcalde Javier Díaz González instruyó acciones intensivas y permanentes de rehabilitación en distintos puntos del pavimento dañado, tanto en vialidades principales como en calles al interior de las colonias de Saltillo.

A través de cuadrillas especializadas y el uso de maquinaria adecuada, el Gobierno de Saltillo, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, realiza trabajos de reparación de pavimento, renivelación y aplicación de carpeta asfáltica caliente en tramos que presentan desgaste, hundimientos o fracturas derivadas del uso constante y de las condiciones climáticas sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Acciones de la autoridad

En este sector de la ciudad, con ayuda de maquinaria de alta tecnología, se refuerzan las labores en el tramo que comprende del bulevar Luis Donaldo Colosio a la avenida Dr. José Narro Robles, en sentido de sur a norte.

Estas mismas acciones se implementan sobre el bulevar Antonio Cárdenas, entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en favor de una mejor movilidad y seguridad vial para la población.

Javier Díaz González resaltó que estas intervenciones permiten mejorar la superficie de las vialidades, optimizar la movilidad urbana y reducir riesgos de percances.

“Todas nuestras acciones se realizan de manera estratégica, dando prioridad a los puntos con mayor flujo vehicular y a aquellos reportados por la ciudadanía a través del asistente virtual ‘Saltillo Fácil’, al 844-160-08-08”, mencionó el alcalde Díaz González.

Trabajos por toda la ciudad

Asimismo, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública repararon distintos puntos de la calle Juan Aldama, en el tramo entre las calles Miguel Hidalgo y Nicolás Bravo, de la Zona Centro de Saltillo.

Además, el Ayuntamiento de Saltillo trabajó sobre la vialidad lateral del bulevar Isidro López Zertuche, así como en varias calles del fraccionamiento Las Brisas, al norte de la ciudad.

Asimismo, personal de “Aquí Andamos” rehabilitó diferentes tramos de las calles Pascual Orozco, Gustavo A. Madero y Guillermo Prieto, ubicadas en las colonias El Paraíso y La Palma, en el sector oriente.

Además, el Gobierno Municipal atendió el llamado de la ciudadanía y acudió al ejido Cuautla, al poniente de la capital de Coahuila, donde reparó afectaciones en diversos tramos de la carretera ejidal.

Asimismo, en días recientes, el Ayuntamiento de Saltillo ha rehabilitado diversos puntos de vialidades como Fundadores, Mirasierra, Museo del Desierto, Géminis, Nazario S. Ortiz Garza, Misión Santa Lucía, entre muchos otros.

Además de calles al interior de colonias como Las Teresitas, Colinas de San Lorenzo, Hacienda Narro, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, Alpes, Nueva Tlaxcala, Tierra y Libertad, Satélite Norte, Ciudad Las Torres, Gaspar Valdez, Loma Linda, Misión Cerritos, Federico Berrueto Ramón, entre otras.

El alcalde Javier Díaz González reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente para mejorar la infraestructura urbana y la seguridad de saltillenses y visitantes.