Arresto en Saltillo: José Cristian N disparó al aire en la colonia Nuevo Mirasierra

SALTILLO, COAHUILA.- La madrugada de este domingo, autoridades municipales detuvieron a José Cristian N, señalado como probable responsable de realizar disparos con arma de fuego en el sector oriente de Saltillo, en el estado de Coahuila.

De acuerdo con los primeros informes, vecinos del área realizaron múltiples llamadas al sistema de emergencias 911 para alertar sobre detonaciones efectuadas presuntamente por un hombre que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Acciones de la autoridad

Tras el reporte, elementos de seguridad implementaron un operativo que permitió ubicar un vehículo Mitsubishi Lancer, modelo 2006, vinculado con los hechos.

El conductor intentó evadir a las autoridades, lo que derivó en una persecución que concluyó en el cruce del Arco Vial Otilio González y el bulevar Cedros, en la colonia Nuevo Mirasierra.

Durante la intervención, los oficiales aseguraron una pistola Glock 17, así como el automóvil en el que se desplazaba el detenido. Tanto el arma como el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará la situación jurídica del implicado en las próximas horas.