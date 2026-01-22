San Buenaventura: Protección Civil y Bomberos imparten capacitación en primeros auxilios

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y salvaguardar la integridad de deportistas y visitantes, la Dirección de Protección Civil y Bomberos, a cargo de Héctor Ramón Gutiérrez, impartió una plática de capacitación en primeros auxilios al personal que labora en la Unidad Deportiva.

Durante la jornada, las y los trabajadores recibieron conocimientos básicos para actuar como primeros respondientes ante situaciones como golpes, caídas, fracturas, desmayos, heridas, crisis médicas y otros incidentes que puedan presentarse en los distintos espacios deportivos.

La capacitación está enfocada en la atención inmediata de emergencias en las áreas de fútbol, sóftbol, voleibol y pista de atletismo, donde diariamente se concentran decenas de deportistas, familias y visitantes.

Asimismo, el personal fue instruido en técnicas de combate inicial de incendios y en el uso correcto de extintores, con el propósito de prevenir riesgos mayores y actuar de manera oportuna en caso de siniestro.

La Dirección de Protección Civil informó que estas acciones forman parte de un programa permanente de capacitación preventiva, que busca fortalecer la cultura de la protección civil y reducir tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad.