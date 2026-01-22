Cuatro Ciénegas y Leiro formalizan hermanamiento cultural en FITUR

MADRID, ESPAÑA.- En un acto solemne que fortalece los lazos culturales y de cooperación internacional, el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, Coahuila, y el municipio de Leiro, en la comunidad de Galicia, España, formalizaron su hermanamiento con el objetivo de impulsar el intercambio turístico, cultural y económico entre ambas regiones.

La ceremonia se llevó a cabo en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), uno de los encuentros más importantes del sector a nivel mundial. El acuerdo fue suscrito por el Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, y por el senador José Francisco Fernández Pérez, quien acudió en representación del municipio de Leiro.

Durante el evento, se destacó la voluntad política de ambas partes para construir puentes de colaboración entre México y España, apostando por el intercambio de experiencias, la promoción turística y el desarrollo económico conjunto.

En su intervención, el senador y alcalde José Francisco Fernández Pérez subrayó las coincidencias históricas y culturales que unen a ambas naciones, además de resaltar la riqueza visual de sus territorios, haciendo énfasis en la singular belleza de los paisajes gallegos y del desierto coahuilense.

Por su parte, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega expresó su entusiasmo ante esta alianza internacional, señalando que el hermanamiento representa una gran oportunidad para acercar a dos ciudades con una extraordinaria belleza natural, permitiendo compartir experiencias y conocimientos en distintos temas, así como potenciar el desarrollo mutuo. Asimismo, destacó que este acuerdo contribuye a posicionar a Cuatro Ciénegas como un referente turístico a nivel internacional.

El acto contó con la presencia como testigos de honor de Blas Flores, Jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila, de la secretaria de Turismo del estado, Cristina Amezcua González, y de la Presidenta del DIF Municipal, Leticia Medina Zaragoza, quienes coincidieron en la relevancia de este hermanamiento y reconocieron el esfuerzo de las autoridades municipales para internacionalizar al Pueblo Mágico.

Con este hermanamiento, Cuatro Ciénegas reafirma su posición como un destino turístico de talla internacional, estrechando vínculos con una de las regiones más emblemáticas de España y consolidando su proyección en el ámbito global.