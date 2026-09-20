Más de 200 personas se capacitarán en San Buenaventura este mes

SAN BUENAVENTURA, Coah.- San Buenaventura romperá récord en capacitación al poner en marcha 25 cursos durante este mes, con una participación superior a 200 personas, informó Rolando Salas, director de Fomento Económico municipal.

Explicó que, en coordinación con el equipo de Mejora, se arrancarán inicialmente 16 cursos, entre los que se encuentran gastronomía, repostería, pastelería, costura y costura automotriz.

"Estamos muy contentos porque, gracias al apoyo y las gestiones que ha estado realizando el alcalde, licenciado Javier, ahorita estamos rompiendo récord", señaló.

Detalló que los primeros 16 cursos beneficiarán a más de 200 mujeres, quienes recibirán capacitación durante aproximadamente un mes y medio.

Cursos adicionales en el CTE

A esta oferta se sumarán otros 10 cursos, ocho de ellos en el CTE, donde se impartirán talleres de barbería, maquillaje, mantenimiento de minisplit, entre otros.

Los dos cursos restantes se desarrollarán en el ejido La Cascada, con capacitación en barbería y maquillaje.

Impacto en la comunidad

De esta manera, durante el mes se estarán operando 25 cursos en distintos puntos de San Buenaventura, como parte de las gestiones realizadas por el alcalde Javier Flores ante el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (Icatec) y otras instancias de capacitación.

Salas destacó que la variedad de talleres busca atender diferentes áreas de interés y brindar herramientas que puedan ser aprovechadas por los participantes para desarrollar nuevas habilidades.