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Coahuila

Saltillo intensifica limpieza en espacios públicos

Las acciones de limpieza se enfocan en plazas públicas y cauces naturales para prevenir riesgos sanitarios.

Por Staff / La Voz - 20 septiembre, 2026 - 08:23 a.m.
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      SALTILLO, COAHUILA.— El gobierno municipal de Saltillo intensificó las cuadrillas de limpieza general y deshierbe en plazas públicas, áreas verdes y lechos de arroyos en diversos sectores de la ciudad, con el fin de garantizar espacios públicos seguros e higiénicos para la convivencia comunitaria.

      A través de las brigadas del programa "Aquí Andamos", personal municipal realizó labores de mantenimiento y remoción de basura acumulada en los espacios públicos del fraccionamiento Lomas del Refugio, al sur de la ciudad, específicamente en los predios ubicados entre las calles Manaus y Curitiba, así como en el perímetro delimitado por las vialidades Chile y Santiago.

       

      En coordinación con el gobierno del estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, las acciones se extendieron a la atención preventiva de cauces naturales. Al poniente de la capital, las cuadrillas intervinieron el arroyo situado entre las calles Doctores, Mirador y avenida del Rosal, en la colonia Mirador, donde retiraron maleza y escombros para asegurar el libre flujo del agua y mitigar riesgos sanitarios.

       

      El alcalde Javier Díaz González exhortó a la ciudadanía a colaborar en la conservación de los espacios públicos e informó que los reportes sobre fallas o necesidades de servicios públicos pueden realizarse mediante la plataforma digital de atención ciudadana "Saltillo Fácil", a través del número de WhatsApp 844-160-08-08.

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